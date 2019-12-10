Новосибирск, , 12:29 — REGNUM В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска отметили, что не все перевозчики ещё получили тираж билетов с новой ценой на проезд. При этом представители департамента отметили, что пассажиры могут оплачивать ту сумму, которая указана на выдаваемом билете.

Как сообщают «НГС Новости», накануне, 9 декабря, в автобусе № 18 пассажирке выдали билет со старой ценой — 22 рубля.

Напомним, что с 8 декабря в Новосибирске повысили цены на проезд в общественном транспорте: в трамваях и троллейбусах — до 23 рублей (с 21 рубля), в автобусах — до 24 рублей (с 22 рублей), в метро — до 25 рублей (с 22 рублей).

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«Причиной возникновения данной ситуации, по информации вышеуказанных перевозчиков, является то, что бланки билетов на проезд в общественном пассажирском транспорте изготавливаются типографским способом и тираж не всегда удается получить к дате, с которой изменяется тариф, — говорится в официальном ответе департамента на запрос СМИ. — Пассажир имеет право оплатить указанную в билете стоимость проезда».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря около 70 новосибирцев вышли на митинг против повышения цен на проезд.

Они потребовали провести круглый стол по проблемам развития транспорта в городе.