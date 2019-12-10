Гонконг, Китай, , 12:36 — REGNUM Глава Гонконга Кэрри Лэм исключила дальнейшие уступки протестующим, об этом 10 декабря сообщает Al Arabia.

«Если требования, выдвигаемые демонстрантами будут связаны с нарушением закона, я не смогу их принять просто ради того, чтобы удовлетворить толпу», — отметила Лэм, выступая перед журналистами в преддверии своего визита в Пекина.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются свыше полугода, первоначальным требованием манифестантов было отмена закона об экстрадиции подозреваемых в преступлении на континентальный Китай, однако позднее требования расширились.

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