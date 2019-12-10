Сеул, , 12:32 — REGNUM Самолёт-разведчик ВВС США вновь курсировал у границ КНДР. Об этом KBS со ссылкой на Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8C Joint Stars пролетел над Корейским полуостровом на высоте 10 058 метров над землей.

Известно, что данный тип самолеты также был замечен над полуостровом 27 ноября и 3 декабря.

Отмечается, что после испытания ракетной установки и артиллерийских стрельб возле границы с Южной Кореей в районе Корейского полуострова наблюдается рост активности разведывательной деятельности ВВС США.

Напомним, что 6 декабря над Корейским полуостровом были замечены крупные стратегические разведывательные самолёты Boeing RC-135V RC-135S, 5 декабря — Boeing RC-135W, 4 декабря — береговой патрульный самолёт Lockheed P-3C Orion.