Киев, , 12:26 — REGNUM Как для саммита, идею которого вынашивал сам Зеленский, результат получился минимальный, то есть «гора родила мышь», — заявил 10 декабря украинский политолог Кирилл Молчанов, комментируя итоги состоявшейся накануне в Париже встречи в «нормандском формате».

С другой стороны, это лучше чем ничего — есть прямой контакт президентов и договоренности об обмене, открытии новых КПВВ и новых точках разведения сил.

«По политическим пунктам минских соглашений ожидаемо никакого прогресса нет. Наивно было предполагать что все что не было сделано за пять лет, будет решено за один день… По газу что-то будет, но не ясно пока в какой форме, но шансов там больше решить вопрос до конца года», — анализирует ситуацию Молчанов.

Также, по оценке, в целом позитивно, что впервые лидеры вышли на совместный брифинг, и подтвердили следующую встречу в конце марта — «это плюс, так что о заморозке конфликта речи не идет».

Резюмируя, Молчанов подчеркивает, что Зеленский на пресс-конференции в Париже выглядел уставшим, нервозным и отчасти разочарованным.

ИА REGNUM напоминает, что в офисе президента Украины заявили, что переговоры в «нормандском формате» прошли «очень успешно».

Сам Зеленский после встречи с Владимиром Путиным заявил, что не может сказать, кто оказался в большем выигрыше по результатам переговоров, он предложил «быть дипломатом и говорить, что получилась ничья».