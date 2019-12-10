Москва, , 12:24 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал «не совсем приятной новостью» смерть экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

«Не совсем тоже приятная новость — смерть Лужкова. Управлял Москвой 17 лет, а мы приложили максимум усилий, чтобы убрать его из политической жизни», — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания.

«Слава богу, что умер сейчас, а не 10 лет назад, когда мы добились его ухода», — добавил парламентарий.

Экс-градоначальнику Лужкову проводили операцию на сердце в одной из клиник в германском Мюнхене. Ему было 83 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков