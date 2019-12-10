Киев, , 12:21 — REGNUM Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность. Об этом 10 декабря сообщается на самом сайте.

«По требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы «Миротворца», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич попросил Службу безопасности Украины проверить деятельность сайта «Миротворец».

Депутат напомнил, что по закону Украины «О защите персональных данных» обработка данных о физическом лице без его согласия не допускается, кроме тех случаев, которые определяются законом и только в интересах национальной безопасности.

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