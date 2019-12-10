Ташкент, , 12:16 — REGNUM Проект указа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о мерах в сфере туризма, вынесен на всенародное обсуждение, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Отменить с 1 июля 2020 года порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Узбекистан на срок визового (безвизового) режима, но не более тридцати календарных дней», говорится, в частности, в указе.

Регистрация иностранных граждан в Узбекистане существенно мешает развитию туризма, так как сама процедура является излишне забюрократизированной и непрозрачной.