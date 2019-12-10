Екатеринбург, , 12:32 — REGNUM Свердловское Заксобрание поддержало продление полномочий региональной власти по распоряжению неразграниченными землями Екатеринбурга. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Региональное министерство управления госимуществом теперь сможет распоряжаться такими земельными участками по 2024 год. Ранее срок действия прав заканчивался в конце 2019 года.

Депутаты не стали спорить с и.о. главы министерства Сергеем Зыряновым, который мотивировал продление сроков успешным выполнением целевых показателей по продаже и аренде земли. Абсолютным большинством голосов решение было поддержано.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург лишили прав контроля над неразграниченными землями в конце 2014 года. У других городов региона отбирать такие полномочия не планируется.

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