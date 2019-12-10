Киев, , 12:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договариваться с президентом России Владимиром Путиным «очень сложно».

«Договариваться очень сложно, но сегодня были моменты, когда мы в чём-то договорились, в некоторых вещах», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Зеленский добавил, что Путин каждый вопрос «разбирает на детали», после чего стороны «начинают даже каждое слово урегулировать», тогда как сам он — «быстрый человек», такой, что «раз-раз, договорились».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 декабря, в Париже состоялась встреча в «нормандском формате» лидеров России, Франции, Германии и Украины по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

По итогам саммита Зеленского фактически обязали исполнять Минские соглашения, а его обещания «пересмотреть» эти соглашения пошли прахом, как и все остальные.

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