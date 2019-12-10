Киев, , 12:12 — REGNUM По результатам переговоров в Париже 9 декабря можно заявить, что Украина начинает активное движение по пути мира, а это включает в себя и переход к экономике мира, заявил в своем комментарии 10 декабря советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Соответственно, отметил Устенко, возникает задача создания фискального пространства для реинтеграции Донбасса.

«Архисложная задача, но должна быть решена без увеличения налоговой нагрузки на «материковой» части страны. При возможном резком снижении налогов для реинтегрируемых многострадальных территорий Донбасса», — подчеркнул советник.

Также он заявил о необходимости немедленной инициации процесса создания фонда восстановления Донбасса.

«Тоже архисложный вызов, но он должен быть принят. Пул потенциальных участников — широк. Консультации должны быть начаты незамедлительно», — призвал Устенко.

Кроме того, по его мнению, крупный и средний частный бизнес должен начать подготовку действий к своему возвращению в места прежней дислокации (видимо, имеется ввиду в Донбасс — ред.).

ИА REGNUM напоминает, что на брифинге после саммита президент Владимир Зеленскийсказал, что только разведение войск на Донбассе может растянуться на 6−8 лет, и это если процесс пойдет гораздо быстрее, чем сейчас.

«За шесть месяцев мы развели три точки, поэтому я сказал, что если вы посчитаете 409 километров контактной линии, то мы будем разводить 20 лет», — отметил он.