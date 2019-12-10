Москва, , 12:12 — REGNUM Участникам «нормандского саммита» в Париже удалось достичь определенного прогресса на пути к урегулированию украинского кризиса. Об этом говорят несколько фактов, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько 10 декабря ТАСС.

Одним из позитивных моментов саммита с участием глав России, Германии Франции и Украины он назвал первую двустороннюю встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Второй момент — подтверждение базового соглашения к Минским договоренностям, обязывающее Киев выполнить большое количество мер в рамках урегулирования конфликта в Донбассе.

«Можно сказать, что достигнут прогресс, но ограниченный», — сказал эксперт.

Итоговый документ саммита включает договорённости об обмене пленными по формуле «всех на всех» до конца года и разведению сторон. Это технические детали, которые укладываются в Минские соглашения от 2015 года и не означают для Москвы никаких новых обязательств. Вместе с тем Безпалько скептически отнёсся к перспективе исполнения Минских соглашений Украиной в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одним важным итогом «нормандского саммита» стала договоренность о скором проведении очередной встречи. Лидеры четырёх стран намерены продолжить переговоры спустя четыре месяца в Берлине.

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