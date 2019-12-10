Цхинвал, , 12:37 — REGNUM Грузинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) 7 декабря нарушил границу Республики Южная Осетия, что недопустимо. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Комитета государственно безопасности республики, распространенном 9 декабря.

«Комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия указывает на недопустимость подобных действий со стороны силовых структур Грузии и обращает внимание всех заинтересованных сторон на факт уничтожения 8 декабря подразделениями народной милиции ЛНР квадрокоптера Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении КГБ.

Кроме того, Комитет госбезопасности указал на то, что грузинская сторона продолжает укреплять блокпост возле села Уиста (Цнелись). В Цхинвале данное поведение считают провокацией.

Как передавало ИА REGNUM, блокпост возле Уисты был сооружен в августе этого года. В Южной Осетии считают его незаконным и расценивают, как провокацию, так как он находятся вблизи жилых домов. Этот вопрос планируется поднять на 50-м раунде Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье