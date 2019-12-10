Париж, , 12:07 — REGNUM

Владимир Зеленский продолжает рассматривать прекращение войны в Донбассе и обеспечение нормального будущего для его жителей с точки зрения своего личного соперничества с Владимиром Путиным и соперничества Украины с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 10 декабря, комментируя высказывания президента Украины.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Владимиром Путиным сказал журналистам, что две стороны «только начали говорить», что договариваться с Путиным ему сложно, но по некоторым позициям это получилось, и что на данный момент в переговорах «ничья».

"Использованная Владимиром Зеленским по поводу прошедших в Париже встреч формулировка «пока ничья» служит для меня поводом для грустного диагноза. Президент Украины продолжает рассматривать прекращение войны в Донбассе и обеспечение нормального будущего для его жителей с точки зрения своего личного соперничества с Владимиром Путиным и соперничества более широкого плана — Украины с Россией.

Посмотрите на Путина и на Зеленского, послушайте их; посмотрите на карту мира — и вы так же, как я, сочувственно улыбнётесь.

Вот в этом вся проблема и состоит. Зеленский думает о соперничестве, Путин — о будущем: России, Украины, будущем граждан ДНР и ЛНР.

Личного соперничества не будет — это ясно.

В соперничестве на уровне государств, если украинцы будут на нём настаивать, победит Россия. Это тоже сомнению не подлежит.

Достойное будущее жителям Донбасса будет Россией обеспечено.

Никакие Германия, Франция, США или кто-то там ещё не помогут Украине осуществить всё ещё планируемый, если судить по высказываниям её президента после парижской встречи, реванш в Донбассе точно так же, как не помогли они Зеленскому переписать в Париже Минские соглашения.

Особый статус ДНР и ЛНР как есть, так и останется, что бы в Киеве ни говорили о том, что не допустят федеративного устройства Украины.

Если Украина останется унитарным государством, то без ДНР и ЛНР», — отметил Михаил Демурин.