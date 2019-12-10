Киев, , 11:58 — REGNUM За 3 года с последней встречи «нормандской четверки» позиции Украины (несмотря на выборы) и России не поменялись, заявил украинский политолог Руслан Бортник, комментируя итоги саммита в Париже, состоявшегося 9 декабря.

Эксперт отметил, что уровень доверия низкий, несмотря на «потепление».

»Вероятность стратегических компромиссов крайне низкая, то есть полноценного мира в ближайшее время не будет», — считает Бортник.

Также он подчеркнул, что новое руководство Украины подтвердило действие Минских соглашений, и необходимость их «полной» реализации при отсутствии возможности (готовности) это сделать.

«Власти Украины… не смогли достичь их пересмотра, и приняли на себя «ношу» и роль команды Порошенко», — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам саммита президент России Владимир Путин заявил о некотором «потепление» отношений с Украиной.

«Смотрите, уже состоялся обмен удерживаемыми. Мы достигли разведения сил в трех точках. Мы встретились сейчас в «нормандском формате» и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса. Все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении», — подчеркнул российский лидер.