Тбилиси, , 11:57 — REGNUM Лидер партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе призывает правительство Грузии отложить все страхи и условности в сторону и начать диалог с Россией. Об этом она заявила по возвращении из Москвы в Тбилиси, комментируя журналистам итоги своего визита прямо в аэропорту. Комментарий Бурджанадзе распространила пресс-служба ее партии.

По информации Нино Бурджанадзе, на всех встречах в России она заручилась обещанием от всех высокопоставленных российских чиновников и депутатов о максимальном содействии в решении вопроса освобождения грузинского врача Важи Гаприндашвили, задержанного властями Южной Осетии по обвинению в незаконном пересечении границы еще 9 ноября. Но от уточнения подробностей и дат в этом вопросе воздержалась. Позднее, в эфире интернет-телевидения «Палитра» пояснила, что, скорее всего, Важу Гаприндашвили освободят вскоре после судебного процесса, который назначен на 13 декабря. Что касается остальных вопросов, в России Нино Бурджанадзе пообещали, что никто из российских деятелей и политиков вмешиваться в протекающие в Грузии внутренние процессы не будет.

Среди важных тем лидер «Демократического движения» выделила вопросы авиасообщения с Россией и отмены российских виз для граждан Грузии и подчеркнула, что со стороны правительства России имеется полная готовность к решению обоих вопросов, и необходима лишь соответствующая активность грузинского политического руководства.

«И вопрос отмены виз, и вопрос возобновления прямого авиасообщения действительно решены со стороны России, и требуется лишь наша активность и адекватные действия нашего правительства. Я хочу обратиться к нашему правительству: «Не бойтесь! Нахождение у власти — это не только комфорт, о котором вы постоянно заботитесь. Вставайте, объясните народу, почему вы едете, что собираетесь сделать, езжайте (в Москву), проводите переговоры и, по возможности, привозите с собой результаты. Это — обязанность правительства, а не беззубые шутки, язвительные высказывания и истерика в связи с тем, что не находящийся у власти человек имеет смелость сделать правильный шаг, умеет делать правильные комментарии. Нахождение у власти не означает, что надо панически бояться действий находящегося в оппозиции человека», — подчеркнула Нино Бурджанадзе.

Лидер «Демократического движения» находилась с визитом в Москве с 5 по 7 декабря и вернулась в Тбилиси в ночь на 8 декабря.