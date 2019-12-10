Нур-Султан, , 11:52 — REGNUM Россия считает, что расширять 30-километровую зону безопасности на севере Сирии нет необходимости. Об этом 10 декабря заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 декабря в Нур-Султане проходит 14-й раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Сегодня, 10 декабря, страны-гаранты планируют провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов.

Напомним, сочинский меморандум от 22 октября, подписанный президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, позволил остановить турецкую военную операцию против сирийских курдов, а зона деэскалации «Идлиб» остаётся последним анклавом джихадистских группировок боевиков и источником вооружённых провокаций.

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