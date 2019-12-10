Москва, 10 декабря 2019, 11:49 — REGNUM Во Франции и Германии наступает постепенное отрезвление, и агрессивная антироссийская политика, которая была характерна для первого этапа конфликта на Юго-Востоке Украины, постепенно уходит в прошлое, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги саммита «нормандской четвёрки».
Политолог подчеркнул, что в каждой из стран — лидеров ЕС усиливаются кризисные явления.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ, переговоры лидеров стран «нормандской четвёрки» — РФ, Франции, ФРГ и Украины — в следующий раз пройдут в Берлине.
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