Москва, , 11:49 — REGNUM Во Франции и Германии наступает постепенное отрезвление, и агрессивная антироссийская политика, которая была характерна для первого этапа конфликта на Юго-Востоке Украины, постепенно уходит в прошлое, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги саммита «нормандской четвёрки».

«Вне всякого сомнения, отношение Франции и Германии к конфликту на Юго-Востоке Украины меняется, и агрессивная антироссийская политика, которая была характерна для первого этапа конфликта, постепенно уходит в прошлое, — сказал эксперт. — Причин тому множество. Это и постепенное отрезвление, и понимание того, что Россия как экономический и политический партнёр для Европы представляет особую ценность. Кроме того, сказывается усталость от этого конфликта и погружённость европейских лидеров и политиков во внутриевропейские дела».

Политолог подчеркнул, что в каждой из стран — лидеров ЕС усиливаются кризисные явления.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ, переговоры лидеров стран «нормандской четвёрки» — РФ, Франции, ФРГ и Украины — в следующий раз пройдут в Берлине.

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