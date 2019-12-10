Сеул, , 11:49 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на следующей неделе посетит с государственным визитом Китай, об этом 10 декабря сообщает Reuters.

По данным журналистов, встреча будет посвящена ситуации на Корейском полуострове, в ней примут участие, помимо китайской и южнокорейской сторон, также и японская сторона.

В переговорах примут участие также председатель Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Стороны обсудят попытку активизации трехстороннего сотрудничества в целях нормализации обстановки на полуострове, с перспективой достижения прочного мира на условиях денуклеаризации.

Встреча пройдет в условиях обострения противоречий между Северной Кореей и Соединенными Штатами, так и не сумевшими договориться о возобновлении переговоров.

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