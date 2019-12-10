Нур-Султан, , 11:46 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил поднять стипендии для студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры на 25% с 1 января 2020 года. Об этом глава государства заявил 10 декабря на церемонии закрытия Года молодежи в Казахстане, сообщает издание Tengrinews.kz.

Президент напомнил, что стипендия в вузах республики не поднималась с 2016 года. Поэтому новое повышение коснется 130 тыс. человек. Кроме того, рост стипендий на 25% ждет и студентов колледжей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Нур-Султане прошла церемония закрытия Года молодежи в Казахстане. Президент республики, выступая на мероприятии, предложил повысить стипендии волонтерам.

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