Киев, , 11:44 — REGNUM Большая часть договоренностей, достигнутых накануне на «нормандском саммите» в Париже, осталась непубличной, считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Свое мнение эксперт выразил сегодня, 10 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политолог отмечает — довольный вид президента России Путина четко говорил о том, что Минские соглашения по Донбассу будут выполнять в том графике, который выгоден Кремлю.

«Украина взяла обязательство до конца года продлить закон об особом статусе Донбасса… Состоится обмен пленными, что в первую очередь выгодно Путину, поскольку на весь мир показывает его «миротворцем»… В итоговом документе саммита постоянно указывается, что дальнейшее разведение войск и выполнение политической части «Минска» координируется в рамках трехсторонней группы в Минске… В итоговом документе закреплено обязательство Украины внести нужную Кремлю «формулу Штайнмайера» в закон об особом статусе», — перечисляет эксперт итоги саммита.

Политолог уверен, что многие ключевые моменты, которые будет готовить и принимать Зеленский, специально не внесли в итоговый документ, чтобы «не подставлять» президента и не мешать ему реализовывать Минские соглашения.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках «нормандского саммита» в Париже стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» до 31 декабря и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения. По остальным моментам дискуссия будет продолжена. В частности, Зеленский отметил, что настаивал на восстановлении Украиной полного контроля над государственной границей.