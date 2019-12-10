Москва, , 11:39 — REGNUM Встреча четырех лидеров прошла конструктивно, переговоры придадут импульс возобновлению работы в «нормандском формате» и могут оказать позитивное влияние на развитие ситуации на Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«При этом необходима политическая воля властей Украины. Главный результат, закрепленный в подписанной совместной декларации — стабилизация ситуации на основе Минских соглашений и их безальтернативность», — отметил Железняк.

Никаких трансформаций и переписываний положений Минских соглашений быть не должно, о чем четко сказал президент России, иначе невозможно гарантировать права и безопасность жителей Донбасса, заключил парламентарий.