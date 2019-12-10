Москва, , 11:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обещает своим избирателям мир, но он совсем не готов к выполнению чаяний своего избирателя, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«[В ходе работы саммита] президент Украины постоянно оглядывался на Майдан, на украинскую улицу, — сказал Шаповалов. — В то же самое время очевидно, что у украинской власти нет возможности выполнять Минские соглашения, нет полного контроля над всеми вооружёнными парамилитарными организациями на территории Украины. То есть речь о хаотизации и анархизации украинской политики. Нет возможности выполнять эти решения. К сожалению, складывается ощущение, что Зеленский идёт по стопам Порошенко, и, обещая избирателям мир, он совсем не готов к выполнению чаяний своего избирателя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате», Зеленский констатировал отсутствие возможности контролировать прекращение огня в Донбассе. Зеленский сказал: «Я, честно говоря, пока не знаю, как контролировать эту ситуацию. Потому что 20 раз все договаривались о прекращении огня в течение этих 5,5−6 лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось».