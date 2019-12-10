Москва, 10 декабря 2019, 11:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обещает своим избирателям мир, но он совсем не готов к выполнению чаяний своего избирателя, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате», Зеленский констатировал отсутствие возможности контролировать прекращение огня в Донбассе. Зеленский сказал: «Я, честно говоря, пока не знаю, как контролировать эту ситуацию. Потому что 20 раз все договаривались о прекращении огня в течение этих 5,5−6 лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось».