Нур-Султан, , 11:29 — REGNUM Новую комплексную программу по молодежной политике в Казахстане поручил разработать президент республики Касым-Жомарт Токаев на церемонии закрытия Года молодежи в республике, сообщает 10 декабря агентство «Казинформ».

По его словам, в новой программе должны быть всесторонне учтены современные глобальные тенденции и потребности молодёжи, так как прежняя концепция молодежной политики была разработана 20 лет назад.

Кроме того, в новой программе должны быть предусмотрены механизмы качественного образования, трудоустройства и обеспечения жильем. Правительство представит готовый законопроект в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Нур-Султане проходит торжественная церемония закрытия Года молодежи в Казахстане. Выступая на мероприятии, Касым-Жомарт Токаев предложил повысить стипендию волонтёрам.

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