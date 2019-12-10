Нур-Султан, 10 декабря 2019, 11:29 — REGNUM Новую комплексную программу по молодежной политике в Казахстане поручил разработать президент республики Касым-Жомарт Токаев на церемонии закрытия Года молодежи в республике, сообщает 10 декабря агентство «Казинформ».
По его словам, в новой программе должны быть всесторонне учтены современные глобальные тенденции и потребности молодёжи, так как прежняя концепция молодежной политики была разработана 20 лет назад.
Кроме того, в новой программе должны быть предусмотрены механизмы качественного образования, трудоустройства и обеспечения жильем. Правительство представит готовый законопроект в 2021 году.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Нур-Султане проходит торжественная церемония закрытия Года молодежи в Казахстане. Выступая на мероприятии, Касым-Жомарт Токаев предложил повысить стипендию волонтёрам.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Казахстана предложил повысить стипендию волонтерам