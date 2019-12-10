Тбилиси, , 12:01 — REGNUM В Грузии задерживают участников протестных акций, и это больше похоже на то, что «происходит в России», а не в странах Евросоюза (ЕС). Такое заявление сделал вице-президент Парламентской ассамблеи «Евронест» Андрюс Кубилюс 9 декабря во время выступления на заседании ассамблеи в Тбилиси.

Представитель Европарламента рассказал, что ознакомился со списком из 87 человек, которых задержали во время уличных акций. По его мнению, преследуя протестующих Грузия «подражает России, а не Евросоюзу».

«Начинать преследования участников протеста и закрывать их в тюрьмах — это мне больше напоминает Москву, чем любую страну Евросоюза», — заявил парламентарий.

Он также посоветовал грузинским политикам привыкать к тому, что на выборах бывают не только победы.

О каких именно «задержаниях» в РФ идет речь Кубилюс не уточнил.

Напомним, после недавних протестов во Франции было задержано 1723 человека, из которых под стражу поместили 1220 протестующих.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители ЕС и стран «Восточного партнерства» собрались в Тбилиси