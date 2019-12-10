Новосибирск, , 11:27 — REGNUM В ближайшие два месяца задержанная на совещании начальница отдела архитектуры и строительства администрации Первомайского района Новосибирска Елена С. пробудет под домашним арестом.

«По ходатайству следствия в отношении подозреваемой 8 декабря была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он продлится два месяца», — сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на областное ГУ МВД РФ. Как сообщало ИА REGNUM, чиновница была задержана 6 декабря во время совещания. По данным прокуратуры, выявлен факт хищения муниципальной земли.

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