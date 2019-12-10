Нур-Султан, , 11:26 — REGNUM Вопросы, связанные с Конституционным комитетом Сирии, не поднимались в ходе российско-сирийской встречи в рамках 14-го раунда переговоров по урегулированию в астанинском формате в Нур-Султане. Об этом сообщил 10 декабря глава сирийской делегации, постпред Сирии в ООН Башар Джаафари.

Он отметил, что представители РФ и Сирии рассмотрели повестку работы, текущую политическую обстановку в Сирии и международные условия. Было затронуто всё, что волнует Москву и Дамаск, стороны обменялись мнениями и договорились продолжать интенсивные консультации.

«Нет, мы затронули сегодня только повестку работы, двусторонние вопросы, консультации между двумя делегациями», — ответил Джаафари ТАСС на вопрос об обсуждении деятельности Конституционного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в казахстанской столице начались переговоры о мирном урегулировании ситуации в Сирии. На встречу прибыли представители стран-гарантов: России, Ирана и Турции, а также представители правительства Сирии и вооруженной оппозиции.

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