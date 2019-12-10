Донецк, , 11:24 — REGNUM Донецкая Народная Республика (ДНР) готова провести обмен пленными с Киевом по формуле «88 на 53» до конца 2019 года. Об этом 10 декабря заявила уполномоченная по права человека ДНР Дарья Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из пунктов Минских соглашений, выполнение которых Киев саботирует уже несколько лет, является обмен пленными и удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».

Ранее сообщалось, что в ходе двусторонних переговоров в Париже украинская и российская стороны согласовали обмен удерживаемыми лицами до конца года.

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