Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM Дело петербургского военного эксперта Владимира Неелова, писавшего про частные военные компании, поступило под грифом «совершенно секретно» в Санкт-Петербургский городской суд. Об этом сообщает 10 декабря пресс-служба суда.

Напомним, 28-летний петербуржец Владимир Неелов был задержан в Москве в конце октября 2018 года и помещён под стражу. Его обвинили в государственной измене.

Во вторник Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Неелова.

«Материалы дела с грифом «Совершенно секретно» переданы судье, к производству пока не приняты», — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, Неелов передавал иностранному государству сведения, которые составляли государственную тайну.

Неелов — учредитель автономной некоммерческой организации «Центр исследования стратегических перспектив» и эксперт Центра стратегической конъюнктуры, где изучают международные конфликты, в том числе и военные. Неелов регулярно писал о ЧВК и комментировал их деятельность. Ряд его публикаций посвящен так называемой «ЧВК Вагнера».

Читайте ранее в этом сюжете: Военный эксперт Владимир Неелов арестован за государственную измену