Киев, , 11:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин не выглядит разочарованным, а значит, не стоит спешить с положительными оценками по итогам «нормандского саммита» в Париже, заявил сегодня, 10 декабря, украинский политолог Виталий Бала.

«По моему мнению, не стоит спешить с оценками… потому что заявления о внесении изменений в Конституцию Украины и выборах, о которых говорил Путин, показали, что все не так просто, как кажется на первый взгляд», — отметил Бала.

Вместе с тем, политолог добавил, что если быть объективным, для Украины все могло быть и хуже.

ИА REGNUM напоминает, что на брифинге по итогам саммита Зеленский сказал, что Украине будет легче продлить на год закон об особом статусе Донбасса, чем дождаться, пока его действие закончится, и тогда принимать новый документ. Президент добавил, что выборы и граница — самые сложные вопросы, которые были на саммите.