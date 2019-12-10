Джакарта, , 11:14 — REGNUM Представитель министерства по экономическим вопросам Индонезии Мусдалифа Махмуд заявила, что государство оказывает влияние на многие страны, чтобы они приняли участие в использовании биодизеля из пальмового масла, сообщает Antara.

«Мы уже повлияли на использование биодизеля во всем мире», — заявила Мусдалифа Махмуд в ходе дискуссии в Джакарте.

По ее словам, Колумбия в настоящее время внедряет использование смеси дизельного топлива с биотопливом из пальмового масла. Многие страны начинают использовать биодизельное топливо чистой энергии, что заставляет правительство Индонезии надеяться, что будущее индонезийского пальмового масла будет все более и более многообещающим.

Напомним, Индонезия является крупнейшей страной-производителем пальмового масла, около 45 млн тонн в год, что делает ее крупнейшим экспортером пальмового масла в мире.