Ульяновск, , 11:12 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил установить персональную ответственность руководителей за коррупционные нарушения подчинённых. Об этом говорится на странице главы региона в «Фейсбуке».

Вопрос был поднят на рабочей встрече губернатора с руководителем управления по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции Светланой Яшновой. Морозов заявил, что региональное антикоррупционное законодательство будет ужесточаться, предложив использовать «мировой опыт и проработать вопрос об установлении персональной ответственности руководителей за коррупционные нарушения подчиненных». В центре внимания останутся профилактика коррупции и ход декларационной кампании.

«В этом году нашей антикоррупционной службой был вскрыт вопиющий, на мой взгляд, случай, когда при поступлении на государственную службу работник предъявил поддельный диплом», — сказал губернатор, подчеркнув, что материалы направлены в правоохранительные органы.

Отметим, за 9 месяцев 2019 года контрольным управлением администрации губернатора проведено 15 контрольных мероприятий, проверено расходование более 500 млн рублей областного бюджета. В результате было выявлено нарушений на общую сумму 74,68 млн рублей. По итогам проверок дисциплинарные взыскания наложены на 18 должностных лиц, снижен размер выплат стимулирующего характера девяти должностным лицам.