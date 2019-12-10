Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Конституционный суд РФ согласился, что законодательство Москвы, которое фактически ставит жертв политических репрессий и их детей, высланных из столицы, в общую очередь на жилье, не соответствует Основному закону России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Конституционный суд Рф Дарья Драй © ИА REGNUM

Поводом к рассмотрению стали жалобы Алисы Мейсснер из Кировской области, Елизаветы Михайловой из Владимирской области и Евгении Шашевой из Коми. Все они родились в высылке или спецпоселении, куда отправили их родителей в 1930—1940-х годах, но не могут получить квартиры в Москве вопреки федеральному закону о реабилитации жертв политрепрессий. Некоторые из заявительниц плакали на суде.

Они полагают, что Конституции не соответствуют статья 13 указанного федерального закона, а также закон Москвы «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения». По этим положениям они, во-первых, должны сначала самостоятельно вернуться в столицу и прожить там не менее 10 лет, во-вторых, не иметь в собственности и пользовании другого жилья и быть малоимущими.

Даже если бы эти требования были выполнимыми, отмечалось в заседании, реабилитированные жертвы репрессий вынуждены были бы ждать «гарантированного» возмещения ущерба десятки лет. Их старшие родственники уже умерли и не дождались этого момента. Во время рассмотрения жалобы выяснилось, что Москва оказалась чуть ли не единственным регионом в России, где жертв политрепрессий отправляют в общую очередь на 30 лет.

КС подчеркнул, что принятый в 1991 году закон «О реабилитации жертв политических репрессий» должен был защитить права пострадавших от злоупотребления властью, реабилитировать их, восстановить в гражданских правах, устранить последствия произвола и обеспечить посильную компенсацию материального ущерба. Закон содержал ряд мер и для восстановления прав детей, родившихся у репрессированных родителей в местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении.

«Позднее, в 2004 году, регионам предоставили широкие полномочия в решении данных вопросов, однако не были определены конкретные гарантии и механизмы, которые позволили бы реализовать предоставленное детям репрессированных право возвращаться в те местности, где проживали их родители, а значит, преемственность ранее действовавшего и нового правового регулирования также не была обеспечена. Это породило неопределенность в реализации соответствующего права указанной категории лиц, притом что их интерес в обеспечении жильем конкурирует с таким же интересом других категорий граждан, которые имеют право на улучшение жилищных условий в каждом субъекте РФ», — заметили в КС.

Суд особо отметил, что применять к репрессированным положения о порядке предоставления жилья отдельным категориям граждан, что происходит, в частности, в Москве, означает соглашаться с фактической невозможностью возместить репрессированным вред в гарантированном государственном объеме, в том числе в сфере жилищных прав.

«Таким образом, указанные нормы не соответствуют Конституции РФ. Федеральному законодателю, а также законодателям субъектов РФ, в том числе законодателю города Москвы, надлежит незамедлительно внести в действующее правовое регулирование изменения, вытекающие из настоящего постановления», — провозгласил Конституционный суд.

До этого момента репрессированные, в том числе заявительницы по делу, должны быть приняты на учет для обеспечения жильем без соблюдения упомянутых дополнительных условий в виде десятилетнего ценза оседлости и прочих. Их дела должны быть пересмотрены.

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