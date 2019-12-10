Берлин, , 11:11 — REGNUM Падение канцлера Германии Ангелы Меркель 28 ноября перед её выступлением на международной конференции в Берлине заставило аналитиков вспомнить ещё один неприятный инцидент с её участием. Речь идет о приступе тремора во время её встречи со свежеизбранным президентом Украины Зеленским минувшим летом, в июне 2019 года. Тогда, при исполнении гимна Германии он еле удержалась на ногах. Мировая пресса разразилась многочисленными версиями причин случившегося.

Словенское издание EXFOR опубликовало мнение одного из самых авторитетных специалистов по этому вопросу. Этот человек был одним из ключевых советских и ведущих мировых экспертов по токсинам. В его обязанности входила, в частности, проверка пищевых продуктов, тканей одежды и постельного белья, материалов бытовых предметов и мебели на предмет токсического воздействия на здоровье членов советского политического руководства. По просьбе EXFOR. SI он прокомментировал инциденты со здоровьем канцлера Германии Ангелы Меркель и поделился своими соображениями о возможностях токсикологического воздействия в современной политике. По понятным причинам он пожелал сохранить своё инкогнито.

Вы утверждаете, что Вам известна причина проблем со здоровьем фрау Меркель. По Вашей версии, она подверглась воздействию химических препаратов. Что это за вещества? Насколько они опасны?

Эти химические материалы поступили в СССР по каналам разведки в 1987 году. Речь идёт о соединениях, вызывающих тремор в конечностях. Прежде всего — у людей старшего поколения. Тестирование показало, что эти вещества вызывали серию приступов дрожи периодичностью до часа-двух. Каждый из этих приступов был кратковременным и продолжаются от одной до пяти минут.

Откуда поступили эти материалы?

Эти материалы поступили из США из нескольких лабораторий компании Дюпон. На Западе очень развита технология скрининга первичных соединений. Любое новое синтезированное соединение, которое поступает в специальную систему скрининга. Делаются определённые биохимические тесты. Это достаточно дорогая работа. В Советском Союзе скрининга новых химических веществ практически не было. Это считалось чисто научным вопросом. В западных фирмах на это тратятся большие деньги. Это — практика, это — обязанность. Агентство по охране окружающей среды США ещё в 1962 году выпустило специальный билль, обязывающий все компании делать скрининг. фармацевтических, пестицидных, любых химических соединений.

Лидером в этом направлении всегда были Соединённые Штаты Америки, которые создавали большой специализированный архив. Периодически из этого архива изымаются соединения по решению Министерства обороны. Затем издаётся приказ по конкретным соединениям и группам соединений — об определении характера его боевого применения и введении особого режима работы.

Это примерно совпало с началом крупномасштабного производства гербицидов на основе сульфамил-мочевины. Первое соединение этой группы, синтезированное в Советском Союзе, называлось DPX-41/89 или «глин». Оно было гербицидом общеуничтожительного действия нового поколения. Расход его был очень маленький — 5−10 граммов на гектар. Если доза увеличивалась до 10 граммов на гектар, то на этой территории ничего не росло, кроме льна и ячменя.

Мы это соединение изучали, очень боялись последствий его применения. И второй препарат, которого боялись — это препарат, который назывался round-up. Сейчас он называется глифосат. У него общеистребительное действие. Если его наносят на поверхность растения, то полностью прекращается вегетация. Компания, которая изобрела этот раунд-ап — Монсанто. Они обнаружили ген, блокирующий воздействие этого гербицида, и стали модифицировать этим геном кукурузу. Вот так появился первый генно-модифицированный организм — модифицированнная кукуруза. Глифосат на сегодняшний день — это самый распространённый гербицид в мире.

В чём была прямая угроза этих веществ для человека?

Тесты показали, что прямое воздействие этих соединений на человека особой угрозы здоровью не представляло. Эти соединения вызвали определённый интерес, только потому, что у нас члены Политбюро уже были в определённом возрасте риска. Опасение спецслужб касалось возможности физического воздействия во время визита за рубеж. Представьте себе имиджевый фактор! Отправляется один из престарелых высокопоставленных советских политиков на переговоры за рубеж. А у него на официальном приёме начнётся дрожь в руках и ногах…

То есть это вызывало опасение только как средство политической дискредитации и как боевое вещество не рассматривалось?

Военные токсикологи отнеслись к этому очень скептически. Это — не боевое отравляющее вещество и поэтому интереса для военных химиков не представляло. Более того, зная механизм биохимического воздействия, мы сразу нашли противоядие. Если ты выпил рюмку водки, то это — антидот. Водка — наилучшее средство для купирования тремора. Основной механизм прекращения дрожи после употребления алкоголя связан с тем, что у алкоголика в клетках возникает дефицит этилового спирта, поскольку он является продуктом разложения, или сахаров. Это — явление гипогликемии, которое также периодически возникает у больных диабетом. Так вот эта продукция компании Дюпон кратковременно запускала в организме именно такой механизм и вызывала эффект трясущихся рук хронического алкоголика. Поэтому — пятьдесят граммов водки — и человек снова в порядке. Кумулятивного эффекта нет — вещество не накапливается в организме. Поэтому с точки зрения боевых отравляющих технологий наших военных это соединение абсолютно не заинтересовало.

Министерство здравоохранения СССР обратило на это внимание только в связи с престарелым возрастом советского руководства. Химическим оружием занималось другое ведомство, а исследования этих веществ продолжил Институт биофизики Академии наук. Выяснились, в частности, механизмы попадания этого реагента в организм — либо с пищевыми жирами, либо напрямую через кожу.

Если предположить, как такому воздействию могла быть подвергнута фрау Меркель, то…

… надо прежде всего обратить внимание на косметические кремы, маски и средства гримирования. И не только.

Применительно к случившемуся с Меркель. Человек в возрасте 65 лет. В это время внимание к собственному здоровью повышается. Человек публичный, занимающий высшую должность в государстве. Она проходит ежегодно полнейшее обследование. О её организме лечащим врачам известно абсолютно всё. Она может быть здоровее любого 20−30 летнего человека, и по биохимии крови, и по всем показателям здоровья. Значит — скорее всего — это внешнее воздействие. Обратите внимание: дрожь почему-то у Меркель появляется на встрече с её восточными партнёрами. Встреча с Зеленским — и вдруг дрожь на фоне этого юного наглого шоу-мэна, который даже не дёрнулся, когда у Ангелы Меркель начался тремор.

Теоретически, с точки зрения биохимика, достаточно одному из членов партнёрской делегации нанести вещество на ладонь, предварительно приняв 25 граммов алкоголя, затем — дружеское рукопожатие — и эффект достигнут. Повторение сценария на встрече с Премьером Финляндии позволяет сделать предположение о целенаправленной кампании дискредитации одного из ключевых мировых политиков. Я полагаю, что это уже вопрос компетенции не врачей, а германских спецслужб. Учитывая, что мимо общественности прошёл подобный инцидент со здоровьем госпожи Канцлер ещё в 2014 году отнюдь не в ходе международных переговоров, ситуация выглядит особо пикантной. Странным образом за летним происшествием последовало заявление от имени рвущейся к власти ультраправой АфД о необходимости проверки Меркель на предмет алкоголизма.

Кто владеет такой технологией сегодня?

Зная состояние приватизированной российской промышленности и фармацевтики, мы в настоящее время на такое не способны. Никто в России ради микроскопических доз никому не нужного и, по сути безвредного вещества, не будет тратить деньги на его синтез для проведения политической операции. Из тех стран, в которых известно о природе таких соединений, их может провести любая специализированная лаборатория и в США, и в Англии, и даже в самой Германии.

Во время обеда на саммите G-20 в Японии в июне 20 219 года российский лидер Владимир Путин демонстративно пил содержимое личной кружки. Что-то знал о возможной причине инцидента с Меркель и опасался испытать это на себе?

Я могу только высказать предположение. Не сомневаюсь, что российские спецслужбы уже расшифровали биохимический механизм этой акции и поняли её политическую цель. Поэтому я полагаю, что Путин подал двойной сигнал. Силам и службам, стоящим за этим инцидентом — о том, что в России всё известно, и повторить британскую провокацию с отравлением высланного и никому не интересного шпиона Скрипаля и его дочери не удастся. Политикам — и, прежде всего, сидевшему рядом Трампу — о том, что никто из них не застрахован от химико-политических манипуляций внутренних и внешних соперников.