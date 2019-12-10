Москва, , 11:10 — REGNUM Законопроект, вводящий присягу для сотрудников войск национальной гвардии (Росгвардия), внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Василий Пискарёв и Александр Хинштейн, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Военнослужащие в России приносят присягу в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», «отраслевыми» законами присяга предусмотрена также для сотрудников ведомств, где присваиваются специальные звания (МВД, МЧС, ФСИН России, Генпрокуратуры и ряда других). Однако, при создании Росгвардии этот ритуал не был заложен в профильный закон. Законодатель намерен восполнить этот пробел.

«Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания», — отметил Пискарёв.