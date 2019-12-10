Москва, , 11:03 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») грозит обращением в прокуратуру в случае, если не получит до конца этой недели ответы от Rambler и Mail.ru Group относительно использования иностранного оборудования и способности компаний противостоять иностранному вмешательству в работу сервисов.

«Если я не получу ответы от Rambler и Mail.ru Group до конца этой недели, обращусь в прокуратуру. Штрафы там небольшие предусмотрены, но пятно на репутации будет стоить дороже», — отметил Горелкин в своем Телеграм-канале.

«Не отвечать на мой запрос эти компании могут только по двум причинам: у них полный бардак во внутренней структуре или они скрывают какие-то неприятные факты, касающиеся заданных мною вопросов. А это вопросы о безопасности всех нас, уважаемые интернет-пользователи», — указал парламентарии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 октября Горелкин направил запросы гендиректору Rambler Александру Мамуту и Mail.ru Group Борису Добродееву. Парламентарий спрашивал, возможно ли удаленное вмешательство в работу оборудования компаний, а также готовы ли компании противостоять таким угрозам.