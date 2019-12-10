Киев, , 11:01 — REGNUM Если задача президента Украины в Париже была не дать «ура-патриотам» кричать про «зраду», то с ней Зеленский справился блестяще, заявил 10 декабря народный депутат Рады Олег Волошин, комментируя итоги «нормандского» саммита в Париже.

Парламентарий заявил, что националисты «выдохнули», но лишь на 4 месяца (через 4 месяца, согласно предварительным договоренностям, может состояться следующий «нормандский саммит» — ред.)

Также украинский депутат отмечает, что слишком уж спокойно Путин на всё реагировал в Париже и более других лидеров демонстрировал оптимизм.

«Базовые положения Минских соглашений, включительно с особым статусом и «формулой Штайнмайера», подтверждены. Образ Москвы как миротворца в глазах европейцев укреплён. В конце концов, будет ли на нашей земле конфликт и как долго он ещё будет подрывать нашу экономику и социальную сферу, должно волновать украинцев, а не Кремль или европейцев. Для них Донбасс — препятствие на пути к новому сближению. В Париже это препятствие очевидно сделали меньшим», — заявил Волошин.

ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференции по итогам саммита Зеленский заявил, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сложно договариваться, но «сегодня какие-то такие уступки были, я это почувствовал».