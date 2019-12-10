Москва, 10 декабря 2019, 10:56 — REGNUM Прогноз о том, что в рамках саммита «нормандской четверки» Украина попытается отказаться от Минских соглашений, не подтвердился, и пока что Киев был вынужден констатировать свою приверженность этой норме международного права. Об этом 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.
Впрочем, как подчеркнул Шаповалов, это нельзя рассматривать как достижение саммита, так как признание Минских соглашений — это фактически исходная точка переговоров, и если бы одна из сторон отказалась от Минских соглашений, то дальше обсуждать было бы нечего.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что вопрос о контроле над российско-украинской границей в Донбассе является для Украины самым проигрышным пунктом Минских соглашений. По его словам, вопрос о границе является самым сложным и на его обсуждение в Париже лидеры «нормандской четвёрки» потратили много времени.
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