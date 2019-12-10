Москва, , 10:56 — REGNUM Прогноз о том, что в рамках саммита «нормандской четверки» Украина попытается отказаться от Минских соглашений, не подтвердился, и пока что Киев был вынужден констатировать свою приверженность этой норме международного права. Об этом 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Хотя накануне саммита с украинской стороны разогревалась тема, что Минские соглашения надо изменить, что нужен Минск-3 или какой-то другой формат, — отметил эксперт. — В качестве еще одного позитивного результата саммита можно упомянуть готовность Украины придерживаться так называемой формулы Штайнмайера. До саммита это ставилось под сомнение, и предпринимались попытки заменить формулу Штайнмайера так называемой формулой Зеленского. Этого не удалось сделать. Формула Штайнмайера была подтверждена».

Впрочем, как подчеркнул Шаповалов, это нельзя рассматривать как достижение саммита, так как признание Минских соглашений — это фактически исходная точка переговоров, и если бы одна из сторон отказалась от Минских соглашений, то дальше обсуждать было бы нечего.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что вопрос о контроле над российско-украинской границей в Донбассе является для Украины самым проигрышным пунктом Минских соглашений. По его словам, вопрос о границе является самым сложным и на его обсуждение в Париже лидеры «нормандской четвёрки» потратили много времени.

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