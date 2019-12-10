Ташкент, , 10:52 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому с 1 января 2020 года ряд отдельных функций и полномочий органов исполнительной власти на местах передается территориальным подразделениям соответствующих органов государственного управления, следует из документа.

Документом также устанавливается, что с 1 января 2021 года отчетность и документооборот между государственными органами и организациями, их структурными подразделениями формируются и осуществляются в электронном виде.

Соответсвующим ведомствам поручено в срок до 1 марта 2020 года внести на утверждение в правительство план мероприятий по внедрению автоматизированной системы ведения отчетности и документооборота во всех государственных органах и организациях, позволяющей генерировать в режиме реального времени необходимую отчетность о деятельности соответствующих государственных органов и организаций, с полным отказом к 1 января 2021 года от заполнения бланков, форм и таблиц в бумажном виде.

«Определить, что руководители государственных органов и организаций несут персональную ответственность за внедрение в деятельности соответствующих государственных органов и организаций автоматизированной системы ведения отчетности и документооборота», говорится в постановлении.

Государственному налоговому комитету республики совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в срок до 1 марта 2020 года поручено обеспечить в установленном порядке всех работников и руководителей государственных органов и организаций электронными цифровыми подписями.

Кроме того, с 1 января 2020 года будут упразднены отдельные межведомственные коллегиальные органы, созданные актами президента Узбекистана и правительства республики, с передачей полномочий некоторых из них соответствующим государственным органам и организациям.

Постановлением также поручено утвердить «дорожную карту» по сокращению бюрократических барьеров и внедрению современных управленческих принципов в деятельность государственных органов и организаций.

«Академии государственного управления при президенте Республики Узбекистан в двухмесячный срок разработать учебную программу по технологиям организации времени и повышения эффективности его использования (time management), устранению бюрократизации, бумажной волокиты и практики проведения совещаний с организацией при академии и ее филиалах курсов для работников и руководителей государственных органов и организаций в согласованные сроки», подчеркивается в документе.

Обучение на курсах академии и ее филиалов осуществляется на платной основе и их посещение является обязательным для работников и руководителей государственных органов и организаций.

Расходы, связанные с обучением на курсах академии и ее филиалов, покрываются за счет внебюджетных средств и других средств, не запрещенных законодательством, а также государственных органов и организаций, работниками которых являются слушатели данных курсов.

«Рекомендовать органам самоуправления граждан, негосударственным некоммерческим организациям, а также средствам массовой информации осуществление общественного контроля за соблюдением государственными органами и организациями требований настоящего постановления, а также широкое освещение выявленных нарушений», говорится в документе.

Министерству юстиции и его структурным подразделениям поручено осуществлять действенный мониторинг и анализ организации исполнения настоящего постановления с внесением конкретных и обоснованных предложений по дальнейшему сокращению бюрократизма, бумажной волокиты в деятельности государственных органов и организаций в сфере оказания государственных услуг.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Узбекистана Абудуллу Арипова и руководителя администрации президента страны Зайнабитдина Низомиддинова