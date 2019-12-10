Киев, , 10:48 — REGNUM Президент Зеленский, украинское общество и Украина как государство прошли испытание «нормандским саммитом», заявил 10 декабря украинский политолог Валерий Пекарь, комментируя итоги переговоров в Париже.

По его словам, Зеленский доказал, что он способен прислушиваться к политическим оппонентам и гражданскому обществу, и способен в сложных условиях под давлением держать «красные линии».

«Более того, он получил для себя определенную моральную победу: вышел один на один и устоял. Он сам этого хотел, хотя, наверное, имел иллюзии относительно своего визави. Но этот важный психологический раунд сделает его взрослее… мы это увидим его взрослое поведении в ближайшее время. Такие испытания бесполезными не бывают», — отметил эксперт.

По мнению Пекаря, формула «нет результата — это лучший результат» была ожиданием миллионов на Украине перед саммитом, и вот это пожелание исполнилось.

ИА REGNUM напоминает, что на брифинге после саммита президент Владимир Зеленский заявил, что итогов встречи в «нормандском формате» для него мало, хотя есть «очень хороший результат» для первой встречи.

«Больше хотелось решить проблем. Все эти сложные вопросы мы обсудили. это главное, потому что если мы говорим, то нет замороженного конфликта», — заявил глава Украины, добавив, что лидеры стран «нормандского формата» договорились встретиться снова ориентировочно через 4 месяца.