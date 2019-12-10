Тбилиси, , 10:53 — REGNUM Грузинский военный врач Важа Гаприндашвили, задержанный в Южной Осетии за нарушение границы, вернется домой не позднее 13 декабря. Такое заявление 9 декабря сделала лидер партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе в эфире телеканала «Палитраньюс».

"Может быть, его выпустят и раньше, а если нет, то, самое позднее, в пятницу [13 декабря] он будет дома. Я на 100% уверена в том, что его освободят на судебном процессе», — заявила Бурджанадзе.

Как передавало ИА REGNUM, Важа Гаприндашвили был задержан в Южной Осетии в ноябре. За нарушение границы его приговорили к двум месяцам заключения.

Стоит также отметить, что южноосетинские пограничники 9 декабря задержали четырех жителей Грузии, нарушивших пограничный режим.