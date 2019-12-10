Ташкент, , 10:45 — REGNUM Академия государственного управления при президенте Узбекистана разработает учебную программу по технологиям организации времени, устранению бюрократии и бумажной волокиты. Об этом говорится в постановлении президента республики «О мерах по дальнейшему сокращению бюрократических барьеров и внедрению современных управленческих принципов в деятельность государственных органов и организаций», опубликованном 10 декабря агентством «УзА».

На основе этой программы при академии и её филиалах будут организованы курсу, через которые пройдут работники и руководители государственных органов. Наряду с курсами госорганы с 1 января должны полностью отказаться от заполнения бланков, форм и таблиц в бумажном виде.

Кроме того, до 1 марта 2020 года министерству юстиции и министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено разработать план мероприятий по внедрению автоматизированной системы отчетности и документооборота.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в судах республики внедрена система электронного распределения дел.

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