Мадрид, , 10:43 — REGNUM Делегации стран на конференции по изменению климата в Мадриде все еще ведут переговоры, чтобы определить политику, которая будет предпринята в решении проблемы изменения климата, сообщает информационный портал Detik.

Издание отмечает, что индонезийская делегация заняла более агрессивную позицию в этом процессе. Роль Индонезии в этих переговорах очень стратегическая. В Индонезии есть традиция, которую не разделяют другие страны, а именно сотрудничество между правительством и гражданским обществом.

«Индонезия играет стратегическую роль, у нас есть легкие мира, у нас есть рычаги влияния, у нас есть переговорная позиция, которую мы должны максимально использовать, чтобы иметь возможность влиять на переговорный процесс», — заявила индонезийский политик Йенни Вахид.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее делегация Индонезии провела двустороннюю встречу с Норвегией в кулуарах конференции по изменению климата в Мадриде.

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