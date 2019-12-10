Киев, , 10:35 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук уверен, что газовый консорциум — это единственный выгодный для Украины вариант, который позволит решить вопрос транзита российского газа.

Об этом политик заявил на брифинге, комментируя последние заявления сторон по газовому вопросу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил Медведчук, буквально 13 декабря наступит крайний срок, когда Украина еще может подать заявку на потребление газа в Европе.

«Вы знаете, я хочу сказать: ведь мы находимся перед датой время «Ч». Время «Ч» для транзита газа — это 13 декабря, то есть через 3 дня. Почему? Потому что по общепринятым нормам заявок газовых европейских операторов на потребление газа в Европе, а значит, и использование транзитной системы Украины для получения российского газа в Европе, именно определены сроки, что эти заявки подаются до 13 декабря. Наступил тот момент, когда надо что-то решать в вопросе транзита, в вопросе прямых поставок, в вопросе долгов между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз»», — подчеркнул Медведчук.

Парламентарий уверен, что вопрос транзита и прямых поставок российского газа в Украину должен был обсуждаться на полях «нормандского саммита». По его словам, именно новая украинская власть во главе с Зеленским виновата в том, что Украина сейчас оказалась в газовом тупике.

«Украина попала в тупик. Выйдет ли она из тупика — неизвестно, но виновны в этом тупике прежняя власть и виновны в этом уже сегодня господин Зеленский и его команда, которая довела до ручки вопросы, которые должны были быть решены в течение даже того полугода, что новая команда находится при власти. Надо было решить вопрос транзита, а мы много лет предлагаем, что вопрос транзита может быть решен только через создание газового консорциума, так как это единственный, я подчеркиваю, выгодный для Украины вариант, все остальные варианты являются неинтересными, а если интересными, то в меньшей степени», — подчеркнул оппозиционный политик.

Медведчук добавил, что если власть все же решит вывести страну из газового тупика, то это будет очень сложно сделать, поскольку потери для самой Украины будут огромные.

«Можете себе представить, вот мы получаем от транзита газа в течение прошлого и в течение текущего года где-то примерно $250−300 млн за транзит газа в течение месяца. В бюджет заложили эту сумму на следующий год. Но этой суммы никогда не будет. Потому что не будет такого объема для транзитирования газа, не будет такого объема, который выходит в этом году — это где-то 87 млрд. Его будет намного, намного меньше, если транзит сохранится. Более того, задача — продлить транзит или новый транзит и договор на 10 лет, он может быть подписан или продлен действующий на 1 год. Но дело в том, что в этом договоре никогда не будет записан объем, который Украина транзитировала раньше. А это значит, что любой подобный договор и любые отношения, которые могут иметь место в следующем году, они будут менее интересны и будут нарушать национальные интересы Украины…» — заключил политик.

ИА REGNUM напомним, что ранее Медведчук договорился с руководством «Газпрома» о 25% скидки на газ для украинского населения. Оппозиционный политик неоднократно заявлял, что нынешняя украинская власть не хочет использовать результаты его переговоров, так как действует не в интересах украинского народа.

По итогам «нормандского саммита» президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что Киев может получить снижение цены на газ в случае «совместной честной работы».

«Помните известный детский стишок? «А у нас в квартире газ. А у вас?». И у вас есть, и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной, честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего промышленный», — заявил российский лидер.

Что же касается транзита, президент Зеленский заявил, что этому вопросу было уделено «очень много времени» в Париже 9 декабря, но никаких результатов стороны не достигли.