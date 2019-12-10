Брюссель, , 11:09 — REGNUM Представители народности рохинджа, проживающие в Евросоюзе, выразили надежду на обвинительный приговор в отношении властей Мьянмы, который будет вынесен Международным судом в Гааге, об этом 10 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

«10 декабря станет историческим днем для рохинджа. Этот день станет днем справедливости за многолетний геноцид и страдания», — отметил в комментарии журналистам агентства председатель Европейского совета рохинджа Хла Кьяу.

Напомним, ранее власти Гамбии подали иск в Международный суд с обвинением в адрес властей Мьянмы в геноциде. Государственный советник Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи лично прибыла в Гаагу для участия в судебном процессе.

Как передавало ИА REGNUM, в 2017 году в результате столкновения террористов из «Армии освобождения рохинджа» и правительственными войсками Мьянмы страну вынуждены были покинуть сотни тысяч рохинджа. Международное сообщество осудило Нейпьидо, обвинив власти страны в этнических чистках.

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