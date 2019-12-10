10 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 10:25 — REGNUM



Подписание контракта между PGNiG и ERU. Перри — крайний справа PGNiG

Польский государственный концерн PGNiG собирается добывать газ на Украине. Как сообщил в понедельник, 9 декабря, глава PGNiG Петр Вожняк, речь идет о концессии, затрагивающей участок во Львовской области недалеко от польской границы.

Концерн подписал соответствующее соглашение с частной американо-украинской компанией ERU Management Services. «Мы гордимся тем, что вместе с PGNiG можем объявить об этом важном шаге в развитии украинского сектора разведки и добычи углеводородов, — заявил на церемонии подписания управляющий партнер ERU Дейл В. Перри. — За последние четыре года сотрудничества с нашим польским партнером мы наблюдали позитивные изменения в инвестиционном климате на Украине, и мы готовы воспользоваться этим, чтобы инвестировать и развиваться вместе в этой области. Мы рассматриваем это как первую из многих возможностей, которые украинский энергетический сектор может предложить в ближайшие годы». В свою очередь Вожняк отметил, что «сотрудничество с ERU увеличит стоимость обеих компаний». Подписание контракта нашло и политическую поддержку. Руководитель администрации президента Польши Кшиштоф Щерский увидел в этом очередной шаг по повышению энергетической безопасности, «одним из элементов» чего «является польско-украинское сотрудничество и, в более широком смысле, польско-украинско-американское сотрудничество». А заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач обратил внимание на «хорошее энергетическое сотрудничестве между Польшей и Украиной после переговоров президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского».

В будущем сотрудничество PGNiG и ERU по сжиженному газу из США позволит развить реэкспорт из Польши на Украину, отмечает польский портал BiznesAldert. Кульминация наступит после 2021 года, когда будет готова инфраструктура по доставке газа с «Северных ворот» (так называется энергетический хаб, который сейчас пытается создать Варшава — С.С.) в район Прикарпатья и дальше на восток, и после начала масштабных поставок американского СПГ в 2022—2023 годах. «Интересным аспектом соглашения между PGNiG и ERU была информация представителя этой компании о его прошлом в секторе американских подводных лодок, — пишет портал. — Такой опыт показывает, как небольшая компания из Украины стала соединительным элементом развивающегося сотрудничества на линии Польша — Украина — США». Речь идет о Перри. Этот тихий американец, основавший ERU в 2014 году, является, по данным украинских средств массовой информации, «пионером частного сектора во главе единственной энергетической компании США, которая в настоящее время работает на украинском рынке» и «после первых пяти лет успешной работы на Украине надеется сыграть более активную роль в модернизации украинского энергетического сектора».

По словам Перри, его решение войти на Украину «во многом было связано с возможностями, открывшимися после Евромайдана». Но сама стране не являлась для него terra incognita. Впервые он посетил ее в 1982 году, прибыв в Киев в качестве студента. Потом его карьера «приняла военный оборот», когда Перри подался на службу в военно-морской флот США, устроившись инженером-ядерщиком на подводную лодку. После распада Советского Союза он покидает армию и подается в частный энергетический бизнес. С 1997 года находится в Казахстане, где «оказался свидетелем и непосредственным участником фундаментальных изменений энергетической инфраструктуры страны». Но широко известной его фамилия стала известна недавно. В октябре сего года Associated Press опубликовало статью, в которой описывались попытки адвоката президента США Рудольфа Джулиани весной 2018 года якобы убрать главу украинского государственного концерна Нафтогаз Андрея Коболева и сместить со своей должности посла США на Украине Мари Йованович. На место Коболева «заговорщики» хотели продвинуть одного из руководителей Нафтогаза Андрея Фаворова. Операцию проводили бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которые подошли к Фаворову с предложением во время конференции по энергетике в Техасе. «Согласно Перри и другому человеку, Фаворов сказал, что Парнас ему рассказал, что Трамп планирует уволить Йованович и заменить её кем-то более открытым для помощи их деловым интересам, — заявляло агентство. — Перри пояснил AP, что он был обеспокоен попытками заменить руководство Нафтогаза и избавиться от Йовановича. И сообщил о том, что он слышал, сотруднице посольства США на Украине Сурии Джаянти. Он также написал подробную записку о деле Фаворова, датированную 12 апреля, которая была передана другому действующему чиновнику государственного департамента».

Фаворов, с которым Перри ранее связывали деловые отношения, не знал, следует ли воспринимать Парнаса и Фрумана всерьез, пока через два месяца не сняли с должности Йованович, дополняет украинский портал «Европейская правда» со ссылкой на CNN. А в декабре федеральные прокуроры Нью-Йорка, которые расследуют дело Джулиани и его помощников, провели беседу с Коболевым и установили контакт с Джаянти. И это еще один дополнительный вклад в кампанию, которую сегодня ведут в Вашингтоне демократы в палате представителей США против Трампа, пытаясь объявить президенту импичмент. Что касается Перри, то в интервью украинскому журналу «Фокус» он так объяснил свое участие в этой истории: «Посол, работавший в то время на Украине [Мари Йованович], оказывала огромную поддержку Андрею Коболеву, поскольку тот занимает антикоррупционную позицию. Его, как и посла, хотели сместить люди, которым мешал свободный рынок. Я работал в более чем 30 странах, но впервые столкнулся с ситуацией, когда бизнесмены предлагали устранить американского чиновника. Если такое происходит, то у США огромные проблемы с законом и правительством. Я также хотел убедиться, что кто-нибудь из американского правительства осведомлен так же, как я. Потому я предпринял попытку остановить это… Мне кажется, в данной ситуации использовали политику для лоббирования бизнеса».

Но, похоже, что политика присутствует и в совместной деятельности PGNiG и ERU. В сентябре сего года ERU подписала контракт на поставку на Украину американского сжиженного газа. Суть его в наличии «польской прокладки». Так как, по словам Перри, «напрямую поставлять газ из США на Украину очень сложно: логистика слишком дорогая». Поэтому «мы покупаем газ совместно с поляками» и «получаем его по доступной стоимости». При этом, отвечая на вопрос журналиста, какова стоимость американского газа, который Украина получит в ноябре, управляющий партнер ERU сказал: «Средняя стоимость американского газа, поступающего на Украину, намного дороже произведенного в России. Это не секрет». Не окажется ли и «львовская договоренность» PGNiG и ERU отягощенной некими политическими условиями, которые и продиктовали ее? Слишком уж много в украинском газе доли примесей скандалов и коррупции.