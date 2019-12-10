10 декабря, в Международный день прав человека, президент России Владимир Путин проведёт в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В центре внимания — совершенствование судебной системы, поддержка соотечественников за рубежом, защита прав несовершеннолетних. Затем глава государства встретится с региональными уполномоченными по правам человека. День прав человека установлен в 1950 году решением Генеральной Ассамблеи ООН, спустя два года после принятия 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека — важнейшего международного документа, в котором сформулированы фундаментальные ценности прав и свобод человека.