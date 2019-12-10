В структуре обращений к чувашскому омбудсмену 18,9% жалоб касались жилищных прав, 16,9% — обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц правоохранительных органов, 13,6% — прав лиц, находящихся в местах лишения свободы; 11,91% — вопросы, связанные с брачно-семейными отношениями, кредитованием, займами, наследованием, защитой прав потребителей, прохождением военной службы, оказанием содействия по делам частного обвинения, 11,76% — прав на социальное обеспечение.
В заседании принимает участие уполномоченный по правам человека в Чувашии Надежда Прокопьева. В 2018 году в республике адрес омбудсмена поступило 680 обращений в отношении более 3050 лиц, в том числе шесть коллективных обращений граждан. Число обращений выросло на 37%. Проблемные вопросы в 52,6% (357) случаях касались деятельности территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, в том числе учреждений, подведомственных УФСИН, МВД, УФССП, в 27,3% (186) — органов местного самоуправления, в 14,4% (98) — органов власти Чувашии.
В преддверии Дня прав человека в аппарате омбудсмена в Татарии провели «горячую линию» по правовым вопросам, на которую за консультациями обратилось более 130 человек. Больше всего звонков (57) поступило по вопросам ЖКХ.
«Руководствуясь совестью и законом»: о работе забайкальского омбудсмена
К уполномоченному по правам ребёнка в Забайкальском крае Ивану Катанаеву за 2018 г. поступило чуть более 1000 обращений. Значительная их часть касается третьих лиц (родственники, соседи, общественные организации), что свидетельствует о растущем неравнодушии людей к нарушениям прав детей, свидетелями которых они становятся.
Стенд в Доме прав человека.
За 2018 год к уполномоченному по правам человека в Татарии Сарии Сабурской поступило 3721 обращение против 3985 обращений годом ранее. При этом увеличилось число коллективных обращений граждан — с 82 до 106.
Должники по ошибке, 3 млрд рублей алиментов: омбудсмен Татарии подвёл итоги
В церемонии открытия Дома прав человека приняли участие уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель ЦИК Элла Памфилова, мэр Москвы Сергей Собянин, региональные уполномоченные по правам человека, представители органов власти, правозащитного и научного сообщества.
На что чаще всего жалуются детскому омбудсмену на Алтае?
В виду того, что сегодня, 10 декабря, в Международный день прав человека, президент России Владимир Путин встретится с региональными уполномоченными по правам человека, корреспондент ИА REGNUM узнал, каким был год для уполномоченного по правам ребёнка в Алтайском крае Ольги Казанцевой.
Дом прав человека открылся в Москве
В Москве сегодня открылся Дом прав человека. Новое здание Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации расположилось по адресу: Смоленский бульвар, д. 19, стр. 2. Как отмечается на сайте Уполномоченного по правам человека в РФ, это «одно из самых важных событий за всю историю существования института государственной правозащиты, приуроченное к Международному дню прав человека».
Путин 10 декабря намерен посвятить день правозащитной тематике
На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека планируется обсуждение широкого круга вопросов. Среди них, в частности, совершенствование судебной системы, поддержка соотечественников за рубежом и защита прав несовершеннолетних.
Путин 10 декабря встретится с 70 омбудсменами по правам человека
На встрече в Кремле более 70 омбудсменов из регионов России обсудят с главой государства насущные вопросы своей работы. В этот же день президент Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.