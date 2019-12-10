10 декабря 2019 | Время чтения 21 мин

Фактически США столкнулись с покушением на основы своей государственности, когда некая сетевая структура в госаппарате посчитала, что может сама решать, кому быть президентом США, а кому нет. В центре этого заговора, помимо влиятельных демократов, стояли сотрудники американских спецслужб – ФБР, ЦРУ и АНБ. Но еще более важно то, что заговор продолжился и после избрания Трампа.

Михаил Александров, , 10:09 — REGNUM Чем дольше продолжается спектакль с импичментом президента Трампа в Конгрессе США, тем больше создается впечатление абсурдности всего происходящего. И если на первых этапах этого «процесса 21-ого века» еще можно было нащупать какие-то следы логики в поведении руководства американских демократов, то после выступления спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси 5 декабря, эти следы окончательно исчезли. Она заявила, что дала указание руководителям комитетов палаты перейти к составлению обвинительного заключения против Трампа, так как он злоупотребил властью, «подорвав нашу национальную безопасность и покусившись на чистоту наших выборов». Таким образом, процесс импичмента был переведен в новую стадию и теперь отыграть назад уже нельзя.

США

Но далее произошел интересный эпизод. Закончив отвечать на вопросы журналистов, Пелоси направилась к выходу. В этот момент один из журналистов громко прокричал ей: «Вы ненавидите Трампа?». Реакция Пелоси была довольно странной. Она остановилась, вернулась на сцену и пояснила, что «как католичка», она «не приемлет слова ненависть». «Я воспитывалась в любви к другим и я всегда молюсь за президента. И я все еще за него молюсь», — подчеркнула она. Все это как-то не вязалось с той ненавистью, которую источают по отношению к Трампу американские либералы и либеральные СМИ. Да, и надо обладать определенным мужеством, чтобы назвать себя католичкой, на фоне разгула воинственного либерализма среди сторонников демпартии США. Понятно, что это заявление не добавило Пелоси сторонников в рядах демократов, а скорее наоборот.

Причем Пелоси никто не заставлял отвечать на этот вопрос. Она могла просто выйти из зала, никак на него не отреагировав. Могла просто бросить в зал, что-то вроде «нет, не ненавижу». Но она вернулась на сцену, чтобы подробно изложить свою позицию, чтобы потом не было двусмысленных толкований и чтобы ее все услышали, в том числе и Трамп. Это было публичным отмежеванием от тех кругов американского общества, которые действительно ненавидят Трампа. Можно назвать это лицемерием политика, но можно и предположить, что Пелоси дала таким образом понять, что не является главной движущей силой процесса импичмента.

Сам Трамп отреагировал на решение о продолжение импичмента с юмором. В своем аккаунте в Фэйсбуке он написал: «Если вы собираетесь подвергнуть меня импичменту, делайте это сейчас, делайте это быстро, так чтобы мы могли провести честный суд в Сенате». То есть спешка демократов с импичментом вполне отвечает пожеланиям Трампа. Так что же, выходит, интересы Пелоси и Трампа совпали?

Для ответа на этот вопрос следует отмотать ситуацию немного назад и взглянуть на те странности, которыми отличался нынешний импичмент от всех предыдущих. Странным было, прежде всего, неожиданное, можно сказать спонтанное, начало процесса импичмента. Произошло это по малозначительному поводу. Президент Трамп в разговоре с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля попросил разобраться в ситуации, когда в 2016 году вице-президент США Джо Байден потребовал от президента Украины Порошенко отставки генерального прокурора Виктора Шокина. И Шокин был действительно отправлен в отставку.

Байден, кстати, не скрывал своей роли в этой отставке, а, наоборот, хвастался этим во время своего выступления в американском Совете по международным отношениям. Впоследствии, однако, стало известно, что Шокин расследовал дело о коррупции в украинской компании «Бурисма», в совет директоров которой входил сын вице-президента Хантер Байден. То есть, отстранив Шокина, Байден фактически закрыл дело против «Бурисмы» и вывел из-под удара своего сына.

С точки зрения непредвзятого наблюдателя просьба Трампа выглядела вполне законно. Ведь в действиях вице-президента Байдена явно просматривался конфликт интересов, то есть то, в чем сейчас обвиняют самого Трампа — использование служебного положения в личных целях, причем в целях весьма сомнительных с правовой точки зрения. На это, кстати, на слушаньях в Конгрессе указал заместитель помощника Госсекретаря США Дж.Кент. Он сообщил, что в действиях Байдена был явный «конфликт интересов», о чем Кент сигнализировал в Белый Дом. Однако никакой реакции со стороны администрации Барака Обамы не последовало.

А вот руководство Демократической партии отреагировало на просьбу Трампа к Зеленскому совершенно по-другому. Оно возбудило процедуру импичмента. Трампа обвинили в том, что он оказывал на Зеленского давление, чтобы тот раздобыл компромат на Байдена. А тот, мол, сейчас участвует в праймериз для официального выдвижения на пост кандидата в президенты США от Демократической партии, то есть является политическим конкурентом Трампа.

Одним словом, Трампу вменили использование служебного положения для дискредитации своего политического конкурента в борьбе. И это при том, что Зеленский уже несколько раз заявлял, что Трамп на него давления не оказывал. Да и сама постановка вопроса о том, что если человек является кандидатом в президенты, то нельзя расследовать его коррупционные связи, выглядит крайне абсурдной. Должно быть как раз наоборот. Это же кандидат в президенты! Он должен быть прозрачен как стеклышко. Тем не менее, демократы уцепились за этот достаточно сомнительный предлог и начали расследование.

Примечательно, в этой связи, что Нэнси Пелоси еще несколько месяцев назад заявляла, что возбуждение процедуры импичмента — это очень ответственное решение, и оно может приниматься, только когда имеются недвусмысленные свидетельства вины президента и когда такое решение имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе. Ни того, ни другого в этот раз не было. И, тем не менее, она дала отмашку на импичмент. Причем, ранее по более существенному поводу, когда Трамп обвинялся в сотрудничестве с российскими спецслужбами и многие республиканцы испытывали определенные колебания, импичмент запущен не был. Чем же объяснить столь резкое изменение в позиции Пелоси?

Второй странностью нынешнего импичмента явилось то, что он проходит по правилам, далеким от имеющихся прецедентов. Во-первых, слушания вел Комитет по разведке во главе с зацикленным русофобом Адамом Шиффом, а не Юридический комитет, где председательствует полусонный юрист Дж.Надлер. Во-вторых, расследование началось без соответствующего решения Палаты представителей, где демократы имеют большинство. То есть провести его не составило бы проблемы. Однако Палата представителей приняла решение по слушаньям уже позже, фактически задним числом. То есть после того, как Шифф предоставил своим однопартийцам некие доказательства «виновности» Трампа.

В-третьих, слушания сначала велись в закрытом режиме в защищенном помещении в подвале Конгресса. Пресса на них, естественно, не допускалась. И только после того как прошел первый этап слушаний, все вызванные свидетели дали свои показания, в том числе письменно, нижняя палата проголосовала за начало процедуры импичмента. И тогда Комитет по разведке возобновил слушанья с участием все тех же свидетелей, но уже в открытом режиме. То есть свидетели теперь давали показания публично, но по тем заготовкам, которые были сделаны ими в подвале Конгресса. А теперь попробуйте найти разницу со сталинскими процессами 30-х годов!

Третья особенность нынешнего импичмента состояла в том, что слушания велись явно предвзято. Это было очевидно для всех сторонних наблюдателей. Преобладание демократов в нижней палате и в Комитете по разведке позволяло им проводить любые решения, не считаясь с мнением республиканцев. Шифф не давал оппонентам достаточно времени для выступлений, часто прерывал их и, пользуясь ролью ведущего, постоянно читал нотации. Но главное, он отказался вызывать некоторых ключевых свидетелей, в том числе Джо Байдена и его сына. В этих условиях получить реальную информацию об обоснованности претензий Трампа к Байдену было невозможно.

Симптоматично, что даже такой предвзятый процесс не дал, по оценке независимых экспертов, внятных доказательств вины Трампа. Все свидетельства носили косвенный характер, базировались на предположениях самих свидетелей или на слухах, исходящих от третьих лиц, которые свидетели просто озвучивали. Никаких документов, инструктирующих кого-либо из подчиненных Трампа, раздобыть компромат на Байдена, обнаружено не было. Никто из свидетелей не показал, что Трамп поручал ему сделать это. Правда, Трамп запретил участвовать в слушаниях высокопоставленным членам своей администрации и они отклонили вызов на допрос, ссылаясь на иммунитет исполнительной власти. Также администрация и Госдеп отказались передавать в Конгресс некоторые документы, опять-таки сославшись на иммунитет.

И тут мы подходим к еще одной странности этого процесса, пожалуй, главной из них. Демократы могли настоять на предоставлении документов и вызове высокопоставленных свидетелей (госсекретаря Помпео, бывшего советника президента по национальной безопасности Болтона, вице-президента Пэнса и некоторых других), действуя через федеральные суды. Суд мог обязать администрацию Трампа сделать это, если бы посчитал запрос демократов обоснованным. Однако, для разбирательства в судах потребовалось бы время. Сколько конкретно сказать трудно, но речь шла о месяцах, не о годах. Некоторые юристы называли срок два месяца, другие несколько больше. Но принципиальной разницы это не имеет. Выборы президента состоятся только в ноябре 2020 года, так что времени для судебных разбирательств было достаточно.

Но демократы зачем то решили форсировать импичмент. Хотя, если исходить из логики политической борьбы, затягивание процесса на несколько месяцев было бы для них крайне выгодно. Затяжной процесс с полосканием «грязного белья» администрации в Конгрессе и судах подрывал бы имидж Трампа в течении всей предвыборной кампании. А доминирование в Палате представителей позволило бы демократам вынести импичмент Трампу аккурат перед президентскими выборами. Это, безусловно, имело бы сильный пропагандистский эффект и повлияло бы на итоги выборов в пользу демократического кандидата. Более того, большинство в нижней палате позволило бы демократам вести процесс по своим правилам, продолжая вызывать тех свидетелей, которые выгодны им и не допускать тех, которые могли бы бросить тень на бывшего вице-президента Байдена.

То есть, для ослабления предвыборных позиций Трампа и защиты имиджа Байдена был бы как раз выгоден долгий процесс. Но сейчас мы видим прямо противоположное. После рассмотрения в Комитете по разведке, дело было передано в Юридический комитет, который как ожидается сформулирует обвинительное заключение уже на этой неделе. Потом дело останется за малым — собрать общее заседание Палаты представителей и, опираясь на демократическое большинство, вынести импичмент. То есть импичмент Трампу может быть объявлен еще до конца нынешнего года. После этого дело уйдет в Сенат для суда над Трампом.

И вот тут начнется самое интересное. В Сенате большинство у республиканцев. Надежды, что они поддержат импичмент нулевые. Предвзятое поведение демократов в связи с импичментом, отсутствие реальных доказательств вины Трампа и явно несправедливый ход процесса в нижней палате вызвал возмущение в Республиканской партии и сплотил ее вокруг президента. Раньше такого никогда не было. Но сейчас даже республиканские сенаторы, которым Трамп не симпатичен, не рискнут не то что голосовать против него, но и критиковать его публично.

Более того, имея большинство в Сенате, республиканцы установят такие правила процедуры и будут вести процесс таким образом, как это выгодно им. Полоскаться уже будет «грязное белье» демократов. И главный удар, как можно предположить, сосредоточится на бывшем вице-президенте Байдене. А именно он является сейчас, наиболее сильной фигурой, противостоящей Трампу на выборах. Трудно было придумать, что либо более выигрышное для Трампа в предвыборный год. Сенат спешить не будет, уничтожая Байдена политически, он незадолго до даты президентских выборов оправдает Трампа. И тот снова въедет в Белый дом, на этот раз на белом коне.

На начальном этапе импичмента можно было предположить, что судорожные действия демократов вызваны желанием защитить Байдена, своего главного кандидата в президенты. Это был превентивный удар в ответ на расследование, которое по поручению Трампа ведет на Украине бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Он, видимо, уже собрал достаточно серьезный материал о коррупции функционеров администрации Обамы, в том числе семьи Байденов, и при помощи Зеленского вполне может довести это дело до логического конца.

Но главное в том, что это дело не ограничивается одной коррупцией. На кону оказались более серьезные вещи. Как сейчас выясняется, украинские политики, олигархи и спецслужбы были напрямую вовлечены в операцию американских демократов по дискредитации Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года. В частности, украинские спецслужбы сыграли не малую роль в подготовке т.н. «досье Стила», содержавшего сфабрикованный компромат на Трампа. Причем заплатил за подготовку этого досье Национальный комитет Демократической партии.

Сам Стил — бывший агент МI6 (хотя говорят, что там бывших не бывает), наверняка, действовал не без ведома британских спецслужб. Слишком рискованное это дело для самостоятельной игры. Тут и с балкона можно ненароком упасть, как недавно случилось с основателем сирийских «Белых касок» Джеймсом Ле Мезюрье. Не исключено, что британский премьер-министр Тереза Мэй тоже была в курсе этой операции, а после победы Трампа на выборах стала заметать следы, организовав провокацию с т.н. «делом Скрипалей» в качестве акции прикрытия. В этом англичанам тоже могли помогать украинские спецслужбы. Слишком уж топорно было все сделано. Но Мэй все-равно пришлось уйти, и видимо, не только из-за Брекзита, а из-за того, что помогала американским демократам против Трампа и попала в очень некрасивую историю. Возможно, эту историю официальному Лондону еще долго придется расхлебывать.

Следует понимать, что «досье Стила» было краеугольным камнем, того масштабного заговора, который возник в США с целью не допустить к власти Дональда Трампа. На основе этого досье антитрамповские элементы в ФБР начали секретную операцию, якобы, для борьбы с русским влиянием на американские выборы. В действительности, под прикрытием этой операции они собирали компромат на ближайших соратников Трампа и членов его избирательного штаба. По существу, это было гораздо хуже того, что сделал Никсон. Тот просто использовал частных лиц для слежки за своими политическими конкурентами. Здесь же на стороне Хиллари Клинтон выступила влиятельная часть государственного аппарата. Причем действовали эти люди с явным нарушением закона.

Фактически США столкнулись с покушением на основы своей государственности, когда некая сетевая структура в госаппарате посчитала, что может сама решать, кому быть президентом США, а кому нет. В центре этого заговора, помимо влиятельных демократов, стояли сотрудники американских спецслужб — ФБР, ЦРУ и АНБ. Но еще более важно то, что заговор продолжился и после избрания Трампа. Заговорщики не только мешали Трампу работать, устраивая саботаж его внешнеполитического курса и кадровой политики, но и предприняли попытку его отстранения от власти на основе ложных данных. Трамп был обвинен в сговоре с руководством России, которое, якобы, помогло ему победить на выборах.

Трамп оказался в ситуации, когда он не мог даже поменять сотрудников Белого Дома по своему желанию и назначить того, кого хотел на руководящие должности в госаппарате. Все это блокировалось в Сенате. Дело в том, что многие влиятельные республиканцы-сенаторы поверили в возможную связь Трампа с Россией, так как данная информация исходила не от демократов, а от спецслужб, которые, как представлялось тогда, дают только объективную и проверенную информацию. Как сейчас выясняется, это было совсем не так.

И тут мы подходим к главной интриге происходящего. Сейчас американское общество расколото на два непримиримых лагеря, расколото так, как не было расколото со времен Гражданской войны 1861−1865 гг. Причем, как и тогда, именно демократы оказались на неправильной стороне истории, оказались в лагере тех кто выступал против справедливого общества, выступал за сохранение рабства и работорговли, за сохранение деления людей по расовому признаку, то есть по существу на нацистской платформе того периода.

Сейчас демократы, прикидываясь защитниками простых американцев, выступают в качестве главной политической силы, поддерживающей крупных международных финансистов — глобалистов, стремящихся превратить весь остальной мир в свою вотчину. Делается это во многом за счет благополучия рядовых американцев, от которых отрывают деньги и ресурсы, идущие на многочисленные войны и цветные революции по всему миру. Целью этой политики является разрушение других государств и наций, лишение их суверенитета для их подчинения контролю международных финансовых институтов. Уничтожение России — главная цель этой политики, так как именно Россия стоит на пути глобального доминирования США.

Ненависть к России у этих кругов такова, что они готовы растерзать любого, кто станет на пути уничтожения нашей страны. И на этом пути по недоразумению оказался нынешний американский президент, который, не будучи поклонником России, но будучи прагматиком, думающем о будущем Америки, в ходе предвыборной кампании по неосторожности ляпнул, что не плохо бы иметь партнерские отношения с нашей страной. И глобалистский истэблишмент взбеленился. На Трампа обрушилась вся мощь сетевой структуры глобалистов в госаппарате США.

По существу Трамп столкнулся с тем, с чем в свое время столкнулся вождь СССР Иосиф Сталин — с заговором космополитов-глобалистов. В СССР — это были троцкисты. В США — это левые либералы и бывшие троцкисты, перешедшие в либеральный лагерь и пополнившее ряды Демократической партии. Так, например, бывший директор ФБР Джеймс Коми в одном из интервью сообщил, что в молодости был «коммунистом», читай троцкистом. Ну не сталинистом же он был, в самом деле?

Также показательно, что главным закоперщиком импичмента Трампа в Конгрессе является Адам Шифф, правнук того самого Джейкоба Шиффа, который спонсировал Льва Троцкого и, возможно, Якова Свердлова перед революцией 1917 года. Еще раньше, в начале 1890-х годов Джейкоб Шифф некоторое время финансировал издание ежемесячного оппозиционного журнала «Свободная Россия», а затем спонсировал эсеровских террористов. Все Шиффы были глобалистами и отъявленными русофобами. Для них русофобия, пожалуй, уже стала генетическим маркером.

Так что ничего противоестественного в союзе нынешних американских и прочих международных банкиров с неотроцкистами и другими леваками-космополитами нет. Их поддержка американских демократов — вещь вполне естественная, можно сказать традиционная. Неудивительно поэтому, что как только позиции Байдена, как возможного кандидата в президенты, зашатались, в предвыборную гонку тут же вступил тяжеловес глобалистской элиты США Майкл Блумберг. Глобалисты осознали, что все другие демократические кандидаты в соперники Трампу не годятся. Байден был их последней надеждой, но он оказался весьма уязвим из-за коррупционного скандала. Удастся ли Блумбергу переломить ситуацию в пользу демократов? Это вызывает большие сомнения. Впрочем, это — тема для отдельной статьи.

Ну, а какова же роль во всей этой игре спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси? Похоже, ей победа Байдена на выборах совсем не нужна. Сейчас Пелоси, по существу — третий человек в США после президента и вице-президента. Она также — самая влиятельная фигура в демпартии и будет оставаться таковой, если Байден не победит на выборах. Однако, в случае победы Байдена, лидерство в партии перейдет к нему и он сможет воспользоваться своим влиянием, чтобы отстранить Пелоси от поста спикера и назначить на него своего человека, например, того же Адама Шиффа.

К тому же, будучи членом итальянской диаспоры, Пелоси может иметь неформальные каналы связи с Джулиани и быть в курсе тех коррупционных дел, которые творило на Украине семейство Байденов. У этого семейства имеется также коррупционный след в Китае, который еще предстоит расследовать. Поэтому Пелоси, вряд ли, хочется брать на себя роль главного защитника Байдена. Ведь когда эти факты вскроются — а они наверняка вскроются — она может оказаться в очень некрасивом положении. А заканчивать свою политическую карьеру на столь низкой ноте Пелоси явно не желает. В ее возрасте люди, как правило, начинают думать о вечном, о том как о них будут писать историки.

Вот если посмотреть на ситуацию с этой точки зрения, то можно предположить, что Пелоси не то, чтобы договорилась с Трампом о совместных действиях против Байдена, но решила подыграть ему в этом деле. Отсюда и те кажущиеся несуразности в проведении импичмента, о которых упоминалось выше. Поэтому не исключено, что информацию о телефонном разговоре Трампа с Зеленским слил человек в администрации Трампа, симпатизирующий демократам и связанный с Пелоси.

Целью этого шага было спровоцировать Байдена и его людей на ответные действия. И это сработало. Сторонники Байдена в Конгрессе заглотили наживку и стали требовать процедуры импичмента, видимо, полагая, что Трамп испугается и отзовет Джулиани с Украины или начнет переговоры о «взаимном неуничтожении» с Байденом. Но Трамп не испугался и опубликовал стенограмму своего телефонного разговора с Зеленским, в которой, как оказалось, не было ничего криминального.

Пелоси, между тем, не спешила официально возбуждать импичмент, видимо, требуя дополнительных свидетельств вины Трампа. Это побудило Шиффа начать закрытые слушанья в подвале Конгресса. Он явно рассчитывал получить убийственный компромат на Трампа, нажав на рядовых сотрудников его администрации. Но все чего он смог добиться — это косвенные свидетельства и интерпретации. Однако, отступать было поздно. Отступление означало бы слив Байдена как кандидата в президенты. И Шифф все больше и больше влезал в расставленную ловушку.

Выдавив из свидетелей показания, которые при желании можно было трактовать как вину Трампа, он предоставил их Пелоси. А она, с опорой на эти материалы, дала дорогу официальной процедуре импичмента. Таким образом, Пелоси вывела себя из-под удара, поскольку решение об импичменте принималось на основе материалов, предоставленных Шиффом. Теперь главным инициатором и организатором импичмента выглядит не она, а Шифф. Ну, а она вроде как просто согласилась с мнением коллег. То есть теперь главная ответственность за последствия импичмента, обреченного на провал в Сенате, и весь сопутствующий ущерб для демократов ляжет на Шиффа.

А дальше будет рассмотрение в Сенате. И там уже разгневанные республиканцы отыграются на демократах. На слушания в Сенат пригласят всех неудобных свидетелей, включая Байденов и самого Шиффа. Нельзя исключать, что даст показания и Джулиани, который обнародует весь компромат на администрацию Обамы, который он собрал на Украине. Возможно, что в слушаниях также примут участие некоторые украинские политики и чиновники, имеющие соответствующие данные про Байденов и других членов предыдущей администрации, замешенных в неблаговидных делах. Это касается, например, бывшего посла на Украине Марии Иванович, которую уже обвиняют в том, что она солгала под присягой на слушаниях в Конгрессе.

Одновременно будет проходить расследование Генпрокурора США о заговоре внутри американских спецслужб и, прежде всего, в ФБР. Намеки на имевшие место нарушения законности со стороны сотрудников ФБР при слежке за соратниками Трампа содержатся в докладе Генерального инспектора министерства юстиции США, опубликованного 9 декабря. Поэтому не исключено, что Джеймса Коми ожидает судьба его советского коллеги Генриха Ягоды, с поправкой, конечно, на гуманизм современного общества.

Но это будет только началом осушения «вашингтонского болота», о котором уже давно говорит Трамп. Возможно, он сам еще не до конца осознал, что этот глобалистский спрут выходит далеко за границы Вашингтона. Сетевые организации глобалистов-космополитов это страшная сила. Даже Сталин не смог с ними до конца справится, несмотря на масштабные и жестокие чистки по всей стране. Хрущевский реванш и последующая гибель СССР — тому наглядное свидетельство. Впрочем, судьба американского государства — это дело американского народа. Мы можем только посочувствовать, что им предстоит пережить нечто подобное тому, что уже пережила наша страна.