Москва, 10 декабря 2019, 10:11 — REGNUM После «нормандского саммита» в Париже стоит подождать что скажет и сделает президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление Зеленского о переговорах с Путиным.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным, назвав их «ничьей» во время пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
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