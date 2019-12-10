Москва, , 10:11 — REGNUM После «нормандского саммита» в Париже стоит подождать что скажет и сделает президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление Зеленского о переговорах с Путиным.

«Чтобы выполнить Парижские решения, ему предстоит совершить внутриполитический прорыв в Киеве и принять не только кадровые решения, но законы для реализации Минских соглашений и формулы Штайнмайера.

В Париже Зеленский получил хороший урок от Макрона, Путина и Меркель. Было видно по жестам, мимике и движениям ног под столом, что он нервничает.

Он готов был к публичным диспутам, но все трое были милы, дружелюбны, улыбались и совершенно не давали повода себе оппонировать.

Результат известен, подписано коммюнике и Зеленскому велено явиться на ковер в марте 2020 года», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным, назвав их «ничьей» во время пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.

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