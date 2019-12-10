Москва, 10 декабря 2019, 10:07 — REGNUM Оценивая итоги саммита «нормандской четверки», не следует спешить с победными реляциями, так как те решения, которые приняты в рамках саммита, пока являются декларациями и не слишком велики по своим масштабам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил политолог Владимир Шаповалов. Он подчеркнул, что одна из главных неудач саммита, состоит в том, что сторонам так и не удалось договориться о прекращении огня и отводе войск на протяжении всей линии соприкосновения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате» заявил, что ставил вопрос по восстановлению Киевом контроля над границей с Россией. По его словам, на следующей встрече Киев вернется к решению этого вопроса.
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