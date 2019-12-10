Москва, , 10:07 — REGNUM Оценивая итоги саммита «нормандской четверки», не следует спешить с победными реляциями, так как те решения, которые приняты в рамках саммита, пока являются декларациями и не слишком велики по своим масштабам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил политолог Владимир Шаповалов. Он подчеркнул, что одна из главных неудач саммита, состоит в том, что сторонам так и не удалось договориться о прекращении огня и отводе войск на протяжении всей линии соприкосновения.

«Это произошло по вине украинской стороны, — подчеркнул Шаповалов. — Этот итог трудно назвать позитивным. Удалось добиться соглашения о разводе вооруженных формирований в трех пунктах. Предыдущий нормандский форум, который прошел в 2016 году, подразумевал развод вооруженных сил в трех точках и трех населенных пунктах. Этот развод состоялся в 2019 году. То есть — спустя более, чем три года после того решения, которое было принято в рамках нормандского саммита. Если Украина будет выполнять минские соглашения такими темпами и так неторопливо двигаться вперед по пути мирного урегулирования, то конфликт будет продолжаться долго и очевидно не закончится при жизни наших современников».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате» заявил, что ставил вопрос по восстановлению Киевом контроля над границей с Россией. По его словам, на следующей встрече Киев вернется к решению этого вопроса.

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