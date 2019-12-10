Бишкек, , 10:05 — REGNUM Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева направили на прохождение судебно-психиатрической экспертизы, сообщили в пресс-службе МВД республики.

В министерстве уточнили, что в соответствии со ст. 171 УПК Киргизии («Основания назначения экспертизы») на экспертизу отправлены 16 человек, в том числе экс-президент.

Отмечается, что экспертиза назначена в связи с подозрением в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Все подозреваемые направлены в Республиканский центр психического здоровья министерства здравоохранения Киргизии.

Напомним, 6 декабря в канцелярии Первомайского районного суда Бишкека сообщили, что суд по уголовному делу о беспорядках в Кой-Таше Аламудунского района Чуйской области Киргизии отложен на неопределенный срок.

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